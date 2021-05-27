Мама из Бердска пожаловалась на задержку в выплате повышенного пособия на детей от 3 до 7 лет и швыряние трубки телефона в соцзащите

Указ о расширении пособия на детей от 3 до 7 лет включительно, действующий с 1 апреля 2021 года, для жительницы Бердска Екатерины стал отличной новостью. Хотя ее семью нельзя назвать нуждающейся, признается что эти деньги стали бы отличным подспорьем, в первую очередь для ребенка. Поэтому и подала заявку на расширенное пособие через сервис Госуслуги одной из первых — 9 апреля. Тем не менее, ответа на нее не последовало.
- До сих пор статус заявки на сайте не изменился. Я звонила в соцзащиту, мне отвечают чтобы следила за статусом заявления и бросают трубку, - рассказала она «Курьер. Среда. Бердск» в четверг, 27 мая.
Примечательно, что подруги в Искитиме, которые подавали точно такое же заявление, свои пособия, по словам Екатерины, уже получили.
- Может быть это в Бердске такой большой поток, что соцзащита не справляется? - предполагает она.
В Центре социальной поддержки населения, впрочем, ситуацию отрицают. Как заявила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель учреждения Светлана Казакова, срок рассмотрения заявки по закону не должен превышать 30 календарных дней (на сайте Госуслуг указано, что до 35 дней). И центр этот срок всегда соблюдает.
- У нас таких больших задержек нет. Если у кого-то из жителей Бердска возникают с этим проблемы, пускай связываются со мной, говорят кто они и мы будем разбираться что случилось, - призвала Казакова.