На алиментщиков в России заведут уголовное дело за 2 рубля долга

Правительственная комиссия России приняла законопроект об ужесточении наказания за невыплату алиментов. Планируется, что теперь, если должник будут выплачивать мизерную сумму, то это не убережет его от уголовного наказания.
Отметим, что до принятия этого законопроекта судебные приставы отказывались от возбуждения уголовных дел в отношении алиментщиков в том случае, если они производят хотя бы какие-то выплаты. То есть, если нерадивый родитель платит хотя бы по 100 рублей в месяц, то наказать его не могут.
Кстати, сейчас за неуплату алиментов грозит только административная ответственность, а если будут повторное нарушение, то уже уголовная. Приставы массово выносят постановления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за того, что должники начинают гасить свои долги перед детьми мизерными суммами.