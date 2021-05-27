Мэр Москвы предложил выделить в ресторанах зоны для привитых от коронавируса
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Мэр Москвы предложил выделить в ресторанах зоны для привитых от коронавируса

1:25:515/27/2021Фото: pixabay.com/
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Собянин отметил, что вакцинация сотрудников - это социальная ответственность предпринимателей и от этого зависит состояние бизнеса.

Собянин предложил сделать в общепите зоны. свободные от ковида
В минувшую среду, 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с городскими предпринимателями. На ней он затронул тему вакцинации от коронавируса. Он отметил, что за последний год столица потеряла почти половину туристов из-за пандемии. Что существенно ударило по туристическому и ресторанному бизнесу. Поэтому, он рекомендует сделать зоны, свободные от ковида. Так, например, он предложил создать в ресторанах зоны, где находятся только привитые клиенты. Также он отметил, что стоит убеждать своих сотрудников привиться от коронавируса, ведь от этого зависит здоровье человека. Он отметил, что вакцинация сотрудников — это социальная ответственность предпринимателей и от этого зависит состояние бизнеса.
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коронавирус. вакцина от коронавируса. собянин
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