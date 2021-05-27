Будут ли заморозки в России в конце мая 2021? Четыре региона России ждет существенное похолодание
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Будут ли заморозки в России в конце мая 2021? Четыре региона России ждет существенное похолодание

3:20:495/27/2021Фото: Pixabay
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Похолодание обусловлено передвижением в эту часть России холодных воздушных масс. Начало июня будет таким же прохладным.

мята, иней, заморозки
В двух регионах России похолодает

Май в целом выдался в России достаточно теплым, а где-то даже по настоящему жарким. Непривычная жара стоит за Уралом в Тюменской области, где уже второй месяц продолжаются пожары и люди никак не могут дождаться дождей. Провоцирует распространение пожаров периодически возникающий сильный ветер.

В столице России с маем не очень повезло - прохладно и было много дождей.

В конце мая на европейскую территорию России снова надвигается похолодание. Температура будет держаться на отметках ниже примерно на 4 градуса обычной климатической нормы. Похолодание обусловлено передвижением в эту часть России холодных воздушных масс. Начало июня будет таким же прохладным.

В Москве ожидается в последние дни мая температура около +15 градусов.

На юге России, а именно в Краснодарском крае, Ростовской области, в Крыму, температура снизится примерно на 2 градуса. Не очень значительно, но поскольку такая погода продлится около недели, то это будет заметно.

В Поволжье будет сохранятся существующая температура до конца мая и снизится только в первых числах июня - на 4 градуса.

Уже в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях, а также в Кировской области.

В конце мая Алтайскому краю, Омской области и Хакассии предстоит пережить сильные ветры до 23 метров в секунду.

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