Будут ли заморозки в России в конце мая 2021? Четыре региона России ждет существенное похолодание

Май в целом выдался в России достаточно теплым, а где-то даже по настоящему жарким. Непривычная жара стоит за Уралом в Тюменской области, где уже второй месяц продолжаются пожары и люди никак не могут дождаться дождей. Провоцирует распространение пожаров периодически возникающий сильный ветер.
В столице России с маем не очень повезло - прохладно и было много дождей.
В конце мая на европейскую территорию России снова надвигается похолодание. Температура будет держаться на отметках ниже примерно на 4 градуса обычной климатической нормы. Похолодание обусловлено передвижением в эту часть России холодных воздушных масс. Начало июня будет таким же прохладным.
В Москве ожидается в последние дни мая температура около +15 градусов.
На юге России, а именно в Краснодарском крае, Ростовской области, в Крыму, температура снизится примерно на 2 градуса. Не очень значительно, но поскольку такая погода продлится около недели, то это будет заметно.
В Поволжье будет сохранятся существующая температура до конца мая и снизится только в первых числах июня - на 4 градуса.
Уже в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях, а также в Кировской области.
В конце мая Алтайскому краю, Омской области и Хакассии предстоит пережить сильные ветры до 23 метров в секунду.