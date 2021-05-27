Маршрутка №86 с пассажирами горит в Академгородке: Смотрите фото и видео с места происшествия
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Маршрутка №86 с пассажирами горит в Академгородке: Смотрите фото и видео с места происшествия

2:00:185/27/2021Фото: ДПС Контроль Бердск
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Сообщается, что инцидент произошел на улице Арбузова.

Инцидент произошел днем 27 мая
Инцидент произошел днем 27 мая

Сегодня, днем, 27 мая, загорелась пассажирская маршрутка №86. Как сообщают очевидцы проишсетвтиия, на месте работает пожарная служба. Подробности происшествия выясняются. Сообщается, что инцидент произошел на улице Арбузова. О пострадавших информации нет.

Горит маршрутка


Видео: Инцидент Новосибирск.

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горит маршруткапассажирская
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