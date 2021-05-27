Новый способ покупки билетов на РДЖ стал доступен инвалидам-колясочникам с 24 мая 2021

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет появилась с 24 мая текущего года благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Реестр обеспечивает постоянный доступ не только граждан, но и организаций к данным об установленной инвалидности и позволяет не обременять граждан обязанностью по ее подтверждению.
Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов на специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после предъявления справки из бюро МСЭ об установленной инвалидности.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные Реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, например, обращаются к сведениям ФРИ в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной парковке для инвалидов.
Впервые сведения Реестра начали применяться при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии и иные выплаты по инвалидности специалистами ПФР оформляются и продлеваются с использованием информации Реестра без истребования от граждан подтверждения установленной инвалидности.