Новая автошкола для инвалидов открылась в Новосибирской области

Жители Новосибирской области, имеющие ограниченные возможности здоровья или инвалидность, могут пройти обучение вождению и получить водительское удостоверение категории «В».
Функционирующая на базе подведомственного региональному министерству труда и социального развития ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» автошкола – первое в Сибири учреждение, где люди с ограниченными возможностями здоровья на бесплатной основе могут пройти обучающий курс по управлению автомобилем.
В штате автошколы наряду с преподавателями ПДД и инструкторами работает сурдопереводчик, который с помощью жестового языка помогает выстраивать коммуникации с ребятами, имеющими трудности со слухом. Практические занятия проходят на автомобилях с автоматической и механической коробкой передач, часть из которых оборудована адаптивным ручным управлением.
В процессе обучения вождению в условиях дорожного движения инструкторы автошколы помогают адаптироваться к интенсивному движению на дорогах города, используя индивидуальный подход к каждому обучающемуся, максимально готовят к экзаменам в ГИБДД с подробным разбором экзаменационных маршрутов. Процесс обучения длится 6 месяцев.
Всего за период работы автошколы (с 2017 года) прошли обучение и получили водительские удостоверения категории «В» порядка 230 жителей региона. Полученные навыки управлять автомобилем решают вопросы трудоустройства: многие выпускники автошколы успешно работают водителями в службах такси и экспедиторами.
- Благодаря выделенному финансированию из областного бюджета в текущем году открылся дополнительный филиал в Карасукском районе, что позволит учреждению увеличить количество обучающихся и сделать более доступной данную услугу для людей с инвалидностью. Бюджет составил 7,5 млн рублей. Дополнительное финансирование позволило расширить автопарк школы, приобрести оборудование и программное обеспечение для учебного класса, а также восстановить асфальтовое покрытие автодрома филиала, - рассказала о развитии автошколы заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.
Получить дополнительную информацию об обучении в автошколе и записаться на курсы можно по телефону учреждения (383) 308-44-01.