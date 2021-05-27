Житель Бердска на LEXUS требует платную дорогу на водозабор: Что об этом сказал вице-мэр Владимир Захаров

Дорогу на водозабор, где находится несколько дачных обществ и огромное количество дач, в начала сезона уже дважды «отремонтировали». Вчера «Курьер. Среда. Бердск» проехал по дачной дороге до водозабора. Мы поговорили с людьми — те, кто приезжает на автобусах выражают благодарность за ямочный ремонт, дачники опасаются, что если хотя бы так не поддерживать дорогу, то не на чем будет добираться до дачи.
Владельцы автомобилей, которые «убивают» свою машину на этой дороге, в основном не совсем цензурно выражаются, перечисляя сколько колес и дисков, шаровых оставили на этой дороге, объясняют со знанием дела, что «всё украли». Несколько раз прозвучало предложение сделать эту дорогу платной, тогда тут будет идеальный асфальт и целые машины.
Тем временем в соцсетях Бердска обсуждают дорогу на водозабор, наверное это название скоро станет нарицательным. Такие эмоциональные комментарии пишут наши читатели:
- Почему бросили ремонт дороги до водозабора, пыль пустили людям в глаза и забили.
- А где прокурорский надзор, почему не проверяют качество и не принимают мер в отношении чиновников?
- По полю только в сухую погоду поедешь, после дождя как, простите, по соплям. На внедорожнике рамном по «отремонтированной» дороге кошмарно, а что говорить о седанах. Щебня насыпали, ступени по 20-30 см. да и резину жалко, интересно, случится ли асфальтирование или закончится разговорами.
- Реально жесть, ямы засыпали камнями крупняком. У меня "Солярис" разболтался за месяц, как переехали за город. Ямы есть и не засыпанные камнями, едешь и боишься руль сломать.
Сегодня, 27 мая, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с вице-мэром Бердска Владимиром Захаровым о дороге на водозабор. На вопрос, сколько раз ремонтировали эту злополучную дорогу, Владимир Николаевич подробно объяснил, что проводился «поддерживающий ремонт».
- Ремонта этой дороги не было. Есть такое понятие — поддерживающий ремонт. И задача у нас — поддерживать дорогу на дачи в работоспособном состоянии. Дорога эта имеет протяженность 14 км. Понятно, что городу, где всего асфальтовых дорог 85 км, поддерживать эти 14 весьма проблематично. Был сделан ремонт аварийный перед открытием дачного сезона. 17 апреля на дачи в районе водозабора пошел автобус. 15 апреля мы зашли туда с аварийным ремонтом для того, чтобы поддержать работоспособность дороги. Потом проявились «пучины» вследствие сильного промерзания почвы и неравномерного оттаивания грунта. Появилось 5 «пучин» таких тяжелых. Сейчас три из них ликвидированы, самые большие: прошла выемка грунта, засыпка щебнем. Сейчас мы положим там асфальт. Еще там есть проблематичный участок с ямами, выйдет бригада с поддерживающим ремонтом, максимально возможно ямы ликвидируем. Ремонта дороги полноценного в этом году не будет. Только поддержание, - разъяснил ситуацию с ремонтом дороги Владимир Захаров.
На вопрос о прозвучавшем от дачников - владельцев машин об открытии платной дороги, Владимир Николаевич отреагировал с недоверием, что кто-то предлагал делать платную дорогу.
- Лично я не сторонник такого мероприятия, потому что дорога для нас социально-значимая. Там более 20 садовых обществ, и поверьте мне, им бы свои дороги содержать в рабочем состоянии внутри дачных обществ. Дороги там в очень проблематичном состоянии. Есть слова, а есть дела. Я скажу так - не было ни одного обращения. А поговорить мы все можем о чем-нибудь,- ответил вице-мэр города Владимир Захаров.