Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 27 мая: Четыре жертвы и +69 зараженных

По информации оперативного штаба на 27 мая в области обнаружено 43 036 случаев коронавируса (+69 за сутки), из них 2 681 случай среди детей. Поправились 39 002 человека (+72 за сутки).
Четверо пациентов умерли: мужчины в возрасте 57, 73, 82, 90 лет. Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались 1 862 человека.
В инфекционные стационары с соответствующим диагнозом и с подозрением на него поступили 1 386 пациентов, в том числе 13 детей.
В отделениях реанимации находятся 57 пациентов. На ИВЛ – 3 человека.
Всего в регионе провели 1 601 953 теста на коронавирус.
С ОРВИ зафиксировано 2 012 человек за сутки.