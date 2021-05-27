Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 27 мая: Четыре жертвы и +69 зараженных
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Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 27 мая: Четыре жертвы и +69 зараженных

2:56:055/27/2021Фото: Pixabay.com
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Всего в регионе от коронавируса умерли 1 862 человека, выздоровели - 39 002 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 601 953 тестов на коронавирус

По информации оперативного штаба на 27 мая в области обнаружено 43 036 случаев коронавируса (+69 за сутки), из них 2 681 случай среди детей. Поправились 39 002 человека (+72 за сутки).

Четверо пациентов умерли: мужчины в возрасте 57, 73, 82, 90 лет. Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались 1 862 человека.

В инфекционные стационары с соответствующим диагнозом и с подозрением на него поступили 1 386 пациентов, в том числе 13 детей.

В отделениях реанимации находятся 57 пациентов. На ИВЛ – 3 человека.

Всего в регионе провели 1 601 953 теста на коронавирус.

С ОРВИ зафиксировано 2 012 человек за сутки.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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