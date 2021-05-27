Заключенные россияне получают зарплату по 200 000 рублей
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Заключенные россияне получают зарплату по 200 000 рублей

6:30:295/27/2021Фото: pixabay.com
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Эксперты считают, что это зарплата за год или кого-то из "своих".

ФСИН объявила зарплаты осужденных на исправительные работы

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, какую зарплату получают осужденные на принудительные работы. Цифры в документе указаны фантастические. В среднем. Осужденные зарабатывают от 20 до 24 тысяч. Но, например. В Белгородской области был случай, когда человек на принудительных работах зарабатывал 224 тысячи, 102 тысячи в новгородской области, 94 тысячи в Приморском крае, 80 тысяч в Волгоградской области. Но ФСИН не рассказала, на какие должности занимают осужденные, которые получают сотни тысяч рублей.

При этом эксперты сомневаются в правдивости информации и называют суммы нереальными. Они считают, что возможно, это зарплата не за месяц. А за год. Либо же подобные цифры значатся в расчетных листах кого-то из «своих».

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