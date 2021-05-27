Начался прием заявок на участие в программе поддержки стартапов StartHub.Moscow с 27 мая 2021

Начался прием заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке «Старт Хаб на “Красном Октябре”». Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, которое курирует городской Департамент предпринимательства и инновационного развития.
«Участниками второго набора станут 100 технологических компаний. В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Программа StartHub.Moscow рассчитана на пять месяцев. Предприниматели смогут посещать конференции, питч-сессии, вебинары, круглые столы и другие мероприятия. Завершением программы станет демодень с участием представителей крупных корпораций, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов — частных инвесторов, готовых оказать финансовую и экспертную поддержку предпринимателям в развитии бизнеса.
Участвовать во втором наборе могут юридические лица с готовым продуктом и продажами, а также минимально жизнеспособным продуктом на стадии пилотирования. Подать заявку можно на сайте программы до 18 июля.
В первом наборе StartHub.Moscow предприниматели подали более 950 заявок. Из них эксперты отобрали 100 компаний, предложивших стартапы в сфере недвижимости, финансов, логистики, ретейла и других. С ними провели более 80 тематических мероприятий и свыше тысячи экспертных консультаций. Компании-резиденты смогли увеличить выручку, найти новых клиентов и привлечь инвестиции. Итоговая питч-сессия с презентацией бизнес-идей пройдет 30 июня.
Агентство инноваций Москвы создано при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.