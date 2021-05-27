Когда в школах Бердска начинаются летние каникулы-2021: Список с датами на май и июнь
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Когда в школах Бердска начинаются летние каникулы-2021: Список с датами на май и июнь

3:21:295/27/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Большинство детей закончат учиться в первую неделю июня.

Для большинства младшеклассников учеба закончится уже завтра

Уже на следующей неделе начинается лето, а вместе с ним и школьные каникулы. Сейчас ученики выпускных классов вовсю сдают итоговые экзамены, а остальные — слушают последние в этом учебном году уроки. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил когда в каждой из школ Бердска начинаются летние каникулы.

Так в школе № 3 «Пеликан» каникулы начинаются с 1 июня, кроме учеников 5-х классов, которые учатся до 4 числа.

В школе № 5 — с 5 июня. В лицее № 6 начальные классы учатся до 31 мая, классы с 5 по 8 и 10-е — до 5 июня.

В школе № 8 ученики начальных классов уйдут отдыхать 1 июня, а ребята постарше — с 7-го.

В девятой школе последний учебный день состоится завтра, 28 мая. Также со следующей неделе начнутся каникулы для учеников школы № 10.

В 11-й школе большинство классов учатся до 4 июня, десятиклассники — до 5-го.

В школе № 12 каникулы начинаются со 2 июня.

Ученики школы № 13 уйдут на каникулы с 3 по 10 июня, в зависимости от класса.

В экономическом лицее каникулы начнутся 3 июня.

Младшеклассники из православной гимназии уйдут отдыхать уже завтра, 28 мая, ученики классов с 5 по 8 и 10-классники — с 11 июня.

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