"Это не ремонт, а содержание": Почему кладут тонкий слой асфальта на ул. Рогачева, ответила власть Бердска
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"Это не ремонт, а содержание": Почему кладут тонкий слой асфальта на ул. Рогачева, ответила власть Бердска

5:22:245/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Все делается согласно норм содержания, называется восстановление верхнего слоя",- ответил Владимир Захаров.

На улице Рогачева начали ремонт дороги

Лето — пора ремонта. В Бердске в этом году в мае наступила замечательная погода - тепло, солнечно и сухо. Самое время ремонтировать дороги. На улице Рогачева начали ремонт — на отрезке между улицами Красная Сибирь и Микрорайон дорожники сняли покрытие — слой асфальта.

- На улице Рогачева сегодня и вчера производили фрезерование (снятие части слоя асфальта) дорожного полотна. Снятие слоя дорожного покрытия должно быть в три-четыре раза больше, чем сейчас делается. Когда будут класть горячий асфальт, то слой явно будет меньше положенного (от 8 до 12 см). Экономят явно. «Курьер. Среда. Бердск», вы приезжайте, сделайте фото и видео работ, а так же задайте вопросы рабочим при укладке асфальта, - написал наш читатель.

26 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» побывал на улице Рогачева, асфальт частично содран, глубину сложно установить, но меньше 8-12 см явно. Никого из укладчиков асфальта не было.

В соцсетях ремонт дорожного покрытия на улице Рогачева тоже привлек внимание горожан. Жители Бердска комментируют предстоящую укладку асфальта. Бердчане пишут:
- Новый асфальт сбежит по весне вместе с лужами.
- Асфальт утечет вместе со снегом, и опять потребуются вложения.
- Латают дырки по всему городу и получают миллионы рублей.
- Да нужно будет после укладки асфальта на камеру сделать забур, будет небольшое отверстие — там будет видно толщину. Отдать на независимую экспертизу. И все будет видно: сколько уложили, а сколько украли. Я так делал, когда проверял недобросовестного подрядчика. Скажу вам: украли 40% асфальта от положенного. Вместо 6 см было уложено от 1,5 см до 2,5 см. в моем случае пришлось ещё слой укладывать.

Прокомментировать начавшийся ремонт дороги и ответить нашему читателю на утверждение, что «снятие слоя дорожного покрытия должно быть в три-четыре раза больше, чем сейчас делается» «Курьер. Среда. Бердск» попросил вице-мэра Бердска Владимира Захарова.
- А какая должна быть нужная толщина? Идет восстановление верхнего слоя. Это специальный вид не ремонта, а поддержания дорожного полотна. Мы содержим, а не ремонтируем. Все делается согласно норм содержания, называется восстановление верхнего слоя,- ответил Владимир Захаров.
- А где прокурорский надзор, почему не проверяют качество и не принимают мер в отношении чиновников, - спрашивает читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Снят верхний слой асфальта на улице Рогачева

На всем участке дороги снят верхний слой асфальта

Поддерживающий ремонт дорожного покрытия на улице Рогачева

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