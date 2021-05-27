В минувшую среду, 26 мая. В Москве был задержан глава отдела вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своим заместителем. Силовиков обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями — это статья 285 УК РФ. Известно, что они были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. К сожалению, пока никаких подробностей не известно.Следователи направили ходатайство в суд об аресте росгвардейцев. Уже совсем скоро начнется заседание по избранию им меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.
В Москве задержали главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своим заместителем
3:24:095/27/2021
Силовиков обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
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