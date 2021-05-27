Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу
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Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу

5:20:405/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Именно поминовение в молитве священники называют главной и основной традицией этого дня. Только мы, ныне живущие, можем смягчить участь душ наших усопших перед Господом, только мы может просить за них.

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Троицкая родительская суббота будет 19 июня 2021 года

На небесах нет разделения на мертвых и живых. Даже когда кто-то умирает, считается, что душа его жива, а тело спит, поэтому в храмах умерших называют усопшими.

Вселенская Троицкая родительская суббота установлена специально для поминовения всех усопших. Поскольку всем умершим очень нужно внимание от живущих на земле. 19 июня 2021 года будут поминать, кроме своих родных и близких, вообще всех православных, которые жили раньше.

Именно поминовение в молитве священники называют главной и основной традицией этого дня. Только мы, ныне живущие, можем смягчить участь душ наших усопших перед Господом, только мы можем просить за них. Все добрые дела, совершаемые нами в любой поминальный день, обязательно засчитываются к списку добрых дел, которые совершили умершие при жизни на земле.

Троицкая родительская суббота отличается тем, что в этот большой по своему значению день, Господь принимает молитвы не только за тех, кто на небесах. Он слышит молитвы даже за грешников, души которых попали в ад. Это еще одна веская причина помолиться о тех, кого с нами больше нет.

Заблаговременно, то есть в пятницу вечером 18 июня, нужно подойти в храм и подать записку о поминовении со список имен ваших усопших. Их имена священник обязательно зачитает утром во время поминальной молитвы.

Также в храме в этот день можно заказать сорокоуст за умершего. Это значит, что молитвы будут читаться за него на протяжении следующих сорока поминальных служб. По времени календарного года это примерно 6 месяцев.

Будет очень хорошо, если в этот день вы принесете в храм продукты для поминовения, которые храм сможет раздать тем бедным семьям, которым он помогает в трудной жизненной ситуации. Также можно подать милостыню или поминальное угощение нищим у церкви.

Существует запрет на поминовение в любой поминальный день самоубийц. За них, считается, могут молиться только их матери. Самоубийство - это самый большой грех, его никогда невозможно замолить перед Господом, но можно смягчить участь такой души, просто молясь о них дома своими словами и делая добрые дела в память о них.

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