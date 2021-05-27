Рак вернулся: Состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

На днях стало известно. Что состояние известной артистки Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время борется с раком, резко ухудшилось. Напомним, что о своем диагнозе актриса узнала еще в 2018 году, сразу после того, как родила дочь. Зачата она была с помощью ЭКО и врачи считают, то спровоцировать болезнь могла гормональная терапия, которая применялась перед ЭКО. Конечно же, перед беременностью она прошла полное обследование, но опухоль не заметили из-а маленького размера.
Заворотнюк сразу же начала лечение и даже достигла ремиссии после операции. Ей разрешили плавать в бассейне и во время одного из занятий ей резко стало плохо.
Как рассказывает один из коллег артистки, она сильно поправилась из-за гормональной терапии и у нее совсем нет волос. После того, как ей стало плохо в бассейне было проведено обследование и врачи выяснили, что случился рецидив рака.