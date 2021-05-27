Колеса и ролики для штабелеров: что необходимо о них знать пользователю техники

Их эффективность и производительность во многом зависит от качества и состояния колес. Подбирать последние нужно с учетом сферы применения, рекомендаций производителя.
Колеса в штабелерах: что нужно знатьВо всех штабелерах предусмотрена четырехколесная система. Это значит, что техника имеет четыре точки опоры. Их обеспечивают опорные колеса, ведущие и ролики, поддерживающие вилы. Преимущества данной схемы очевидны. К ним относятся максимальная стабильность и устойчивость, в том числе в процессе подъема грузов на высоту. В электрических тележках применяется другая система – пятиколесная. Она отличается улучшенным сцеплением ведущего колеса с полом.
Как правило, в продаже эти комплектующие представлены в наборах. Специалисты настаивают на необходимости замены сразу всех колес. Равномерный износ обеспечит сохранность стабильного сцепления.
Функции опорных, ведущих колес и роликовПо умолчанию колеса для штабелера производятся из полиуретана. Их можно купить в компании Погрузчик.РФ. Выбор производителей в пользу этого материала оправдан несколькими факторами. Он отличается:
- увеличенным ресурсом;
- способностью противостоять износу, механическим нагрузкам, влаге, агрессивным средам;
- низким уровнем шума;
- эффективным гашением вибраций, защищающим от поломок подвижные узлы техники.
Опорные колеса размещаются по бокам. Они играют второстепенную роль. Их размеры меньше. Классическая конструкция – одинарная в сборе с подшипником. Для некоторых штабелеров создаются двухопорные колеса или обычные, но с увеличенным диаметром. Они могут продаваться в комплекте с кронштейнами, которые относятся также к расходникам, часто гнутся и ломаются.
Главную роль играет ведущее колесо. Его диаметр больше, по сравнению с остальными. Для его производства применяются более качественные материалы, к примеру, вулколлан. Подбирать необходимо колеса только совместимые с конкретной моделью штабелера. При внешней схожести комплектующие от разного оборудования отличаются формой диска, толщиной полиуретанового слоя, прочими аспектами.
Ролики устанавливаются на вилах. Для некоторых штабелеров требуются два одинарных, для других – четыре двойных. Обычно их производят из тех же материалов, что и опорные колеса. Только для техники с большой грузоподъемностью выпускаются ролики из вулколлана. В продаже они также представлены в комплекте с подшипниками.
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