Напольный навигационный информационный киоск

Актуальность интерактивных сенсорных киосков https://nextouch.ru/interaktivnye-stojki-kioski/ проявляется во всех сферах жизни, ‒ от здравоохранения, образования, музейной деятельности до торгово-развлекательных центров, автосалонов, финансовых организаций.
Оснащение напольных навигационных информационных киосков опцией multi-touch, дополнительными устройствами ‒ Wi-Fi, термопринтерами, считывателями магнитных карт, штрих-кодов, и др. функциями ‒ делают их незаменимыми помощниками в коммуникации между организацией и клиентом.
NexTouch ‒ кто ониNexTouch ‒ изготовитель и разработчик отечественного инновационного оборудования, вычислительной техники, ПО. Предприятие, основанное в 2009 г., ежемесячно выпускает более 2-х тысяч экземпляров мультисенсорных устройств, среди которых информационные:
- стойки;
- столы;
- витрины;
- панели;
- 3D пирамиды и кубы;
- квантово-точечные экраны;
- светодиодные дисплеи;
- устройства для людей с ОВЗ.
Программно-технологическая продукция компании широко востребована: в области образования (в т.ч., инклюзивного), в рекламных, выставочных проектах всероссийского масштаба, в сфере ГОЗ.
Каталог инфокиосковАссортимент сенсорных интерактивных напольных стоек состоит из многофункциональных установок с высококачественной графикой, процессорами Intel, твердотельными накопителями, multi-touch, лицензионного программного обеспечения на базе Windows 10.
Основные технические параметры стоек-киосков:
- диагонали мониторов: 19 ¸ 65″;
- соотношение сторон экрана: 16:9;
- процессоры: Pentium G 5400/Core i3;
- сенсоры: PCAP/IR;
- качество изображения: FHD 1920 х1080/4K UHD 3840 х 2160;
- SSD: 120Gb;
- ОЗУ: 4Gb (DDR4);
- число касаний: 6 ¸ 20;
- цвета: голубой, черный, белый;
- потребление энергии: 150 ¸ 350 Вт.
Стойки размещаются в металлическом корпусе, отличаются эргономичным дизайном, совмещающим практичность и элегантный внешний вид. Киоски могут быть дооборудованы роутерами, принтерами, радиоволновыми средствами ближней связи (NFC) и опознания (RFID), модемами, видеокамерами, сканерами.
NexTouch Multi Stand 32 ‒ терминал, оснащенный «продвинутыми» программными и компьютерными компонентами, обеспечивающими максимальную эффективность по оперативному предоставлению информации потребителю. Интерактивный аппарат изготовлен из высокопрочной стали, оборудован всем необходимым для работы ‒ WatchDog («антизависание»), микрофон, термопринтер, видеокамера, сканер, ИБП.
Напольная интерактивная продукция NexTouch ‒ высококачественные системы, пользующиеся доверием авторитетных государственных и корпоративных клиентов.