Напольный навигационный информационный киоск
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Напольный навигационный информационный киоск

4:13:345/27/2021Фото: nextouch.ru
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Актуальность интерактивных сенсорных киосков проявляется во всех сферах жизни, ‒ от здравоохранения, образования, музейной деятельности до торгово-развлекательных центров, автосалонов, финансовых организаций.

NexTouch
Напольный навигационный информационный киоск

Актуальность интерактивных сенсорных киосков https://nextouch.ru/interaktivnye-stojki-kioski/ проявляется во всех сферах жизни, ‒ от здравоохранения, образования, музейной деятельности до торгово-развлекательных центров, автосалонов, финансовых организаций.

Оснащение напольных навигационных информационных киосков опцией multi-touch, дополнительными устройствами ‒ Wi-Fi, термопринтерами, считывателями магнитных карт, штрих-кодов, и др. функциями ‒ делают их незаменимыми помощниками в коммуникации между организацией и клиентом.

NexTouch ‒ кто они

NexTouch ‒ изготовитель и разработчик отечественного инновационного оборудования, вычислительной техники, ПО. Предприятие, основанное в 2009 г., ежемесячно выпускает более 2-х тысяч экземпляров мультисенсорных устройств, среди которых информационные:

  • стойки;
  • столы;
  • витрины;
  • панели;
  • 3D пирамиды и кубы;
  • квантово-точечные экраны;
  • светодиодные дисплеи;
  • устройства для людей с ОВЗ.

Программно-технологическая продукция компании широко востребована: в области образования (в т.ч., инклюзивного), в рекламных, выставочных проектах всероссийского масштаба, в сфере ГОЗ.

Каталог инфокиосков

Ассортимент сенсорных интерактивных напольных стоек состоит из многофункциональных установок с высококачественной графикой, процессорами Intel, твердотельными накопителями, multi-touch, лицензионного программного обеспечения на базе Windows 10.

Основные технические параметры стоек-киосков:


  • диагонали мониторов: 19 ¸ 65″;
  • соотношение сторон экрана: 16:9;
  • процессоры: Pentium G 5400/Core i3;
  • сенсоры: PCAP/IR;
  • качество изображения: FHD 1920 х1080/4K UHD 3840 х 2160;
  • SSD: 120Gb;
  • ОЗУ: 4Gb (DDR4);
  • число касаний: 6 ¸ 20;
  • цвета: голубой, черный, белый;
  • потребление энергии: 150 ¸ 350 Вт.

Стойки размещаются в металлическом корпусе, отличаются эргономичным дизайном, совмещающим практичность и элегантный внешний вид. Киоски могут быть дооборудованы роутерами, принтерами, радиоволновыми средствами ближней связи (NFC) и опознания (RFID), модемами, видеокамерами, сканерами.

NexTouch Multi Stand 32 ‒ терминал, оснащенный «продвинутыми» программными и компьютерными компонентами, обеспечивающими максимальную эффективность по оперативному предоставлению информации потребителю. Интерактивный аппарат изготовлен из высокопрочной стали, оборудован всем необходимым для работы ‒ WatchDog («антизависание»), микрофон, термопринтер, видеокамера, сканер, ИБП.

Напольная интерактивная продукция NexTouch ‒ высококачественные системы, пользующиеся доверием авторитетных государственных и корпоративных клиентов.

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интерактивный сенсорный киоскнапольный навигационный информационный киоск. NexTouch
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