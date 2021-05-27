Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, приметы, что можно делать и что запрещено
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Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, приметы, что можно делать и что запрещено

6:20:075/27/2021Фото: Pixabay
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В этот день обычно проводятся массовые народные гуляния. Особо чтили землю, считая что в этот день она готовится к рождению урожая. 

церковь, холмы, Троица
День Троицы церковь считает своим днем основания

Троица - это большой праздник, замыкающий пасхальные торжества. Празднуется она целых три дня. В этому году православные отметят праздник 20 июня. Первый день после Троицы называется Духов день. И в этот праздник существует множество традиций и запретов, многие их которых берут свое начало еще от времен славян.

В этот день язычники праздновали Именины Матушки сырой Земли и начиналась Русальная неделя, поэтому к этому дню относились очень трепетно.

В православии же в этот праздник тоже принято почитать всю природу, поскольку Дух Святой, спустившийся на землю, наполнил собою все - и сердца людей и все, что их окружает.

Традиции празднования

В этот день обычно проводятся массовые народные гуляния. Особо чтили землю, считая что в этот день она готовится к рождению урожая.

Молодежь в дни празднования Троицы наряжалась в свои самые красивые наряды, девушки плели венки из полевых цветов и трав, украшали себя лентами. Рубили молодую березку, ее тоже всячески украшали и с песнями, плясками и хороводами обносили березку вокруг деревни, также носили ее по улицам и между домов.

Девушки часто гадали на суженых в этот день. А если гадание показывало, что чувства у парня остыли - несли подарки русалкам на берег водоема и просили их наказать парня или вернуть былую страсть.

Было принято кидать в Духов день монеты в колодец, молиться о прощении грехов, набирать воды из колодца и обливать себя, смывая грехи.

Что запрещено

Запрещалось в Духов день посещать кладбища - для этого накануне Троицы выделен специальный большой поминальный день.

Православная церковь всякого следования языческим традициям, обрядам и гаданиям.

Запрещалось купаться в реках и озерах, поскольку считалось, что сегодня разгуливает нечистая сила, к коей относили и русалок. Они могли утянуть купающегося на дно.

Запрещалось строго тревожить землю, копая ее, что то сажая в нее, втыкая в нее разные острые предметы. Плевать на землю строго запрещалось - это могло привести к смерти.

Нельзя было ругаться и ссориться, убираться, выполнять тяжелые работы.

Приметы

Походить босиком по земле - набраться здоровья на будущий год.

Вода из колодцев обладала удивительными свойствами в этот день.

Ясная погода обещает теплой всю будущую неделю.

Жаркий день обещает хороший урожай.

Ветер сегодня - будет много грибов.

Увидеть радугу - к богатству.

Попасть под дождь в Духов День - к исполнению вашего желания.

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