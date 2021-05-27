Мать заперла детей в квартире и ушла на работу: Ребятишки спалили матрас и погибли
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Мать заперла детей в квартире и ушла на работу: Ребятишки спалили матрас и погибли

5:34:235/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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Когда произошел пожар дети не смогли самостоятельно выбраться из квартиры. Два младших ребенка 3 и 5 лет задохнулись дымом и погибли на месте, двое других — 8 и 9 лет — попытались спастись из горящего помещения и выпрыгнули с пятого этажа.

Двое детей в больнице, двое погибли в результате пожара в Дагестане

В Дагестане 31-летнюю женщину будут судить за причинение смерти по неосторожности.

25 мая в Изербаше многодетная мать заперла в квартире своих четверых малолетних детей, и ушла на работу. В квартире возник пожар, дети не смогли открыть дверь самостоятельно.

Два младших ребенка 3 и 5 лет задохнулись дымом и погибли на месте, двое других — 8 и 9 лет — попытались спастись из горящего помещения и выпрыгнули с пятого этажа. В настоящее время оба ребенка живы, но находятся в больнице с травмами, один лежит в реанимационном отделении.

По словам следователей, женщину уже дважды привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних, по сообщению СУ СК РФ по Республике Дагестан.

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