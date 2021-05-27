В России начали массово прививать домашних животных от коронавируса

В России полным ходом идет вакцинация населения против коронавируса. Вакцину уже получили миллионы человек и это число растет с каждым днем. Общая вакцинация поможет сформировать групповой иммунитет и не допустить в дальнейшем новой эпидемии коронавируса.
Но в некоторых регионах страны пошли дальше — там от коронавируса начали прививать домашних животных. Вакцинация происходит отечественной вакциной "Карнивак-Ков". Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле.
Вакцинируют животных уже в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время вакцину привезут в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург. Цена одной дозы — около 500 рублей.