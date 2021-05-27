10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник
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10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник

7:20:205/27/2021Фото: Православие
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Сегодня каждый православный должен посетить храм для участия в торжественном богослужении и общей молитве. В этот день особо усердно молятся о прощении грехов, об укреплении веры, об исцелении.

купол храма, рисунок, картина, икона
В Вознесение можно поминать усопших дома

Вознесение Господне у православных христиан в 2021 году будет как и всегда отмечаться спустя 39 дней от празднования Пасхи - 10 июня (сороковой день от Пасхи).

В этот день закончились дни земной жизни Иисуса Христа и он вознесся в небеса, показав всем верующим, что душа каждого может быть на небесах рядом с Господом, если соблюдать заповеди Божьи, иметь покаяние в грехах и любить Бога.

В этот день, считается в народе, небесные врата открыты для наших молитв и души усопших могут наблюдать за нами.

Сегодня каждый православный должен посетить храм для участия в торжественном богослужении и общей молитве. В этот день особо усердно молятся о прощении грехов, об укреплении веры, об исцелении. А поскольку праздник крупный, то и все другие молитвы имеют место быть.

В этот день собираются за праздничным столом всей семьей. Можно помянуть ваших умерших родных и близких. Но на такой большой двунадесятый праздник в храмах не проводятся поминальные богослужения - это праздник живых. Поэтому и на кладбище в этот день ходить не рекомендуется. Тем более, что приближается специально выделенный для этого день - Вселенская Троицкая родительская суббота. Для правильного поминовения сначала нужно посетить храм.

Так что помянуть на Вознесение не возбраняется, но нельзя будет заказать поминовение в храме и не желательно ехать на кладбище.

Другие традиции на Вознесение

Часто к этому празднику выпекали хлеб и разные пироги, наверху которых из теста делали лесенки. Лесенки же выпекались и просто сами по себе из теста.

Лесенки символизировали собой поднятие в небеса. С ними гадали на то, насколько грешен человек и на то, какой месяц в предстоящем году будет самым тяжелым.

Отдельные лесенки из теста закапывали в поле и в огороде - для того чтобы посаженное хорошо тянулось вверх и дало хороший урожай.

Запреты на Вознесение

Считается, что нельзя заниматься работой на Вознесение. Это касается только такой работы, которую можно без особых затруднений отложить на другой день. Можно заниматься теми видами работ, которые вас не изматывают и не отвлекают от посещения храма, молитвы и праздничного настроения.

Запрещено сегодня венчание в храме. Также как и поминовение такие обряды в храмах на большие церковные праздники не проводятся.

Нельзя ругаться, кричать, скандалить, выяснять отношения.

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