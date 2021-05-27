Первоклассника заподозрили в сговоре с казанским стрелком Галявиевым, убившем девять человек в гимназии №175
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Первоклассника заподозрили в сговоре с казанским стрелком Галявиевым, убившем девять человек в гимназии №175

6:01:335/27/2021Фото: pixabay
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Родители школьников написали заявление в полицию и органы опеки.

Первоклассника посчитали соучастником расстрела в Казани

В Казани родители учеников одно из лицеев города решили, что ученик первого класса был в сговоре с Ильназом Галявиевым. Который устроил стрельбу в школе 11 мая. Как рассказали родители, в день трагедии ребенка не было в школе. Кроме того. Его видели рядом со школой, где была стрельба — он играл с импровизированным ружьем из ветки. Якобы его привезла туда мать и вела прямую трансляцию.

В итоге, маму мальчика вызвали в полицию. Там она рассказала, что 11 мая его действительно не было в школе — они ездили к врачу. А он находился возле гимназии, где Галявиев расстрелял детей. Мама с сыном просто подошли посмотреть, что происходит. А такими заявлениями руководство школы ей мстит за отказ сдавать деньги.
Сейчас органы опеки и полиция пытаются примирить стороны.

Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с огнестрельным оружием в школу и убил 9 человек, среди них семь учеников, 20 человек получили ранения.

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казаньказанский стрелок. ильназ галявиев
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