Первоклассника заподозрили в сговоре с казанским стрелком Галявиевым, убившем девять человек в гимназии №175

В Казани родители учеников одно из лицеев города решили, что ученик первого класса был в сговоре с Ильназом Галявиевым. Который устроил стрельбу в школе 11 мая. Как рассказали родители, в день трагедии ребенка не было в школе. Кроме того. Его видели рядом со школой, где была стрельба — он играл с импровизированным ружьем из ветки. Якобы его привезла туда мать и вела прямую трансляцию.
В итоге, маму мальчика вызвали в полицию. Там она рассказала, что 11 мая его действительно не было в школе — они ездили к врачу. А он находился возле гимназии, где Галявиев расстрелял детей. Мама с сыном просто подошли посмотреть, что происходит. А такими заявлениями руководство школы ей мстит за отказ сдавать деньги.
Сейчас органы опеки и полиция пытаются примирить стороны.
Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с огнестрельным оружием в школу и убил 9 человек, среди них семь учеников, 20 человек получили ранения.