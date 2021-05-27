Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"

Польша снова обвинила Россию в агрессии. На это раз негативно в адрес страны высказался польский президент Анджей Дуда. Также он сказал, что Россия нарушает международные права. Все свои заявления он озвучил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
Также Дуда высказался, что Россия не является нормальной страной, а является страной-агрессором. По его мнению, действия РФ приводят к разрушению других стран, приводят к войнам, в которых погибают люди.
Кроме того, он считает, что если бы Москва соблюдали международное право как положено, «таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло», сообщает РБК.