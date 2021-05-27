«Открытая Россия»* Ходорковского заявила о ликвидации

Исполнительный директор «Открытой России»* Андрей Пивоваров заявил о том, что эта организация прекращает свое существование. Ранее Совет движения проголосовал за данное решение, и теперь во всех регионах будут закрыты отделения организации.
Москва не считают закрытие «Открытой России»* зачисткой политического поля, представители Кремля сказали, что в России много разнообразных политических организаций.
В 2017 году Генпрокуратурой было принято решение о признании нежелательными организаций, связанных с «Открыткой»* - OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания). Все они были созданы по инициативе Михаила Ходорковского.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.