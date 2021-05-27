Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день
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Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день

8:20:215/27/2021Фото: Pixabay
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В этот день Солнце поднимается в свою самую верхнюю точку над Землей. Со следующего дня эта высота начнет снижаться и день начнет укорачиваться, а ночь, соответственно, становиться длиннее.

костер, огонь
До прихода христианства этот праздник отмечался не только на Руси

День летнего солнцестояния мы будем отмечать в 2021 году 21 июня.

Что такое летнее солнцестояние?

Это, скорее, астрономический термин, определяющий момент наступления самого длинного светового дня и самой короткой ночи в календарном году. В этот день Солнце поднимается в свою самую верхнюю точку над Землей. Со следующего дня эта высота начнет снижаться и день начнет укорачиваться, а ночь, соответственно, становиться длиннее.

Что нужно делать в этот день?

В этот день обостряются чувства, эмоции и интуиция. Рекомендуется в это день больше отдыхать и посвятить больше времени общению со своими родными. Не только со своей семьей, которой вы живете в одном доме. Но и со старшими родственниками, живущими отдельно. Поддержание родственных связей очень важно в этот день.

Рекомендуется сегодня провести анализ вашей жизни, найти ошибки, постараться их исправить. Духовно пересмотреть ваши ценности, расставить приоритеты.

Хорошо устраивать в такое время разгрузочный день - это положительно скажется на вашем самочувствии.

Многие этот день связывали с повышенной энергетикой, поэтому часто гадали и ворожили в этот праздник.

Обряд на привлечение любви

С самого утра в этот праздник заведите блинное тесто. На него нужно прочитать слова заговора:


Затем напеките блинов (блины символизируют солнце) и накормите им любимого человека.

Ритуал на замужество

Соберите в полях букет из 12 разных трав. Это нужно сделать вечером 21 июня. Перед сном букет положите под подушку и проговорите слова


Запомните сон - если приснился приятный сон, значит заговор начал работать.

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традициипраздникиправила поведениядень летнего солнцестояния
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