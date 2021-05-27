Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день

День летнего солнцестояния мы будем отмечать в 2021 году 21 июня.
Что такое летнее солнцестояние?
Это, скорее, астрономический термин, определяющий момент наступления самого длинного светового дня и самой короткой ночи в календарном году. В этот день Солнце поднимается в свою самую верхнюю точку над Землей. Со следующего дня эта высота начнет снижаться и день начнет укорачиваться, а ночь, соответственно, становиться длиннее.
Что нужно делать в этот день?
В этот день обостряются чувства, эмоции и интуиция. Рекомендуется в это день больше отдыхать и посвятить больше времени общению со своими родными. Не только со своей семьей, которой вы живете в одном доме. Но и со старшими родственниками, живущими отдельно. Поддержание родственных связей очень важно в этот день.
Рекомендуется сегодня провести анализ вашей жизни, найти ошибки, постараться их исправить. Духовно пересмотреть ваши ценности, расставить приоритеты.
Хорошо устраивать в такое время разгрузочный день - это положительно скажется на вашем самочувствии.
Многие этот день связывали с повышенной энергетикой, поэтому часто гадали и ворожили в этот праздник.
Обряд на привлечение любви
С самого утра в этот праздник заведите блинное тесто. На него нужно прочитать слова заговора:
Затем напеките блинов (блины символизируют солнце) и накормите им любимого человека.
Ритуал на замужество
Соберите в полях букет из 12 разных трав. Это нужно сделать вечером 21 июня. Перед сном букет положите под подушку и проговорите слова
Запомните сон - если приснился приятный сон, значит заговор начал работать.