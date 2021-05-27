Рейс из Парижа в Москву отменили из-за запрета летать над Белоруссией: Что ответил Кремль
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Рейс из Парижа в Москву отменили из-за запрета летать над Белоруссией: Что ответил Кремль

8:49:295/27/2021Фото: Кремлин.ру
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Песков также посоветовал журналистам обратиться к российским авиационным структурам за разъяснениями по поводу отмены рейса Air France.

Песков
Песков посоветовал обращаться к авиационным властям

Рейс из Парижа в Москву отменили из-за ограничений против Белоруссии. Самолет авиакомпании AirFrance был вынужден лететь в обход республики, заходя в воздушное пространство России. При этом на тот момент у перевозчика не имелось разрешения на измененный маршрут, поэтому рейс был перенесен на следующий день.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену рейса. По его словам, решение вопросов по авиаперевозкам не входит в компетенцию Кремля. Песков также посоветовал журналистам обратиться к российским авиационным структурам за разъяснениями по поводу отмены рейса Air France.

«Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями», — ответил Песков 27 мая.

Air France и Finnair перестали летать над Белоруссией 25 мая. Французский перевозчик заявил, что у самолетов, находящихся на маршрутах, будет изменен полетный план. При этом французская авиакомпания уточнила, что не будет использовать воздушное пространство над республикой до дальнейшего уведомления.

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