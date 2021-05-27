Где откроются пришкольные площадки с 1 июня 2021 года: Комиссия дала добро
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Где откроются пришкольные площадки с 1 июня 2021 года: Комиссия дала добро

7:41:255/27/2021
0

Как сообщили в мэрии, по результатам приемки  комиссия подписала акты. Таким образом работа данных лагерей одобрена.

Продолжается приемка лагерей с дневным пребыванием

Все лагеря дневного пребывания при школах Бердска прошли приемку межведомственной комиссии, сообщили 27 мая в пресс-центре бердской мэрии.

В четверг комиссия в составе замглавы администрации (по вопросам экономического развития) Жанны Шуровой, директора управления образования Михаила Каркавина, представителей Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности по Бердску, управления гражданской защиты, отделов МВД по городу,  социальной защиты населения, физкультуры и спорта, трудовых отношений, Бердской городской больницы проверили пришкольные лагеря.

Проверяющие оценили готовность школы №3 «Пеликан», Центра туризма «Юность», ДХШ «Весна», школы  №10 «Пересвет», школы  №1, ДШИ «Берегиня», школы №2 «Спектр», спортшколы «Олимп».

Как сообщили в мэрии, по результатам приемки  комиссия подписала акты. Таким образом работа данных лагерей одобрена. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", первая смена на пришкольных площадках начнется уже 1 июня.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник
    7:20:20 5/27/2021
    10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник
    Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
    7:16:03 5/27/2021
    Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
    Минтруд подумает, сократить ли рабочую неделю до четырех дней
    7:00:48 5/27/2021
    Минтруд подумает, сократить ли рабочую неделю до четырех дней
    «Открытая Россия»* Ходорковского заявила о ликвидации
    6:47:29 5/27/2021
    «Открытая Россия»* Ходорковского заявила о ликвидации
    Оклады силовикам повысят с 1 октября 2021
    6:40:55 5/27/2021
    Оклады силовикам повысят с 1 октября 2021
    Заключенные россияне получают зарплату по 200 000 рублей
    6:30:29 5/27/2021
    Заключенные россияне получают зарплату по 200 000 рублей
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, приметы, что можно делать и что запрещено
    6:20:07 5/27/2021
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, приметы, что можно делать и что запрещено
    Первоклассника заподозрили в сговоре с казанским стрелком Галявиевым, убившем девять человек в гимназии №175
    6:01:33 5/27/2021
    Первоклассника заподозрили в сговоре с казанским стрелком Галявиевым, убившем девять человек в гимназии №175
    Рак вернулся: Состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
    6:00:32 5/27/2021
    Рак вернулся: Состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
    В России начали массово прививать домашних животных от коронавируса
    5:37:27 5/27/2021
    В России начали массово прививать домашних животных от коронавируса