Где откроются пришкольные площадки с 1 июня 2021 года: Комиссия дала добро

Все лагеря дневного пребывания при школах Бердска прошли приемку межведомственной комиссии, сообщили 27 мая в пресс-центре бердской мэрии.
В четверг комиссия в составе замглавы администрации (по вопросам экономического развития) Жанны Шуровой, директора управления образования Михаила Каркавина, представителей Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности по Бердску, управления гражданской защиты, отделов МВД по городу, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, трудовых отношений, Бердской городской больницы проверили пришкольные лагеря.
Проверяющие оценили готовность школы №3 «Пеликан», Центра туризма «Юность», ДХШ «Весна», школы №10 «Пересвет», школы №1, ДШИ «Берегиня», школы №2 «Спектр», спортшколы «Олимп».
Как сообщили в мэрии, по результатам приемки комиссия подписала акты. Таким образом работа данных лагерей одобрена. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", первая смена на пришкольных площадках начнется уже 1 июня.