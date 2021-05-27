День брюнеток-2021: точная дата, традиции и история праздника

Ежегодно 28 мая отмечается День брюнеток - ровно за три дня до Дня блондинок. Считается, что это ответный праздник, поскольку светловолосые представительницы прекрасного пола стали отмечать свой праздник раньше.
Женщинам с темными волосами присущи такие черты характера, как притягательность, некая доля особого магического шарма, обаяние, чувство юмора, ум и элегантность.
Большинство женщин, живущих на Земле имеют темные оттенки волос. А в Ирландии, где преимущественно живут рыжие люди, жителей с темными волосами называют черными ирландцами.
Научно доказанный факт, что темные волосы более тонкие чем светлые. Но шевелюра у брюнеток всегда выглядит более пышной и привлекательной.
Из-за рассудительности и рационального подхода к жизни, мужчины относятся к брюнеткам более серьезно.
Брюнетки очень ранимы, но умело умеют маскировать свои эмоции. Поэтому могут добиваться высоких постов. Они чаще блондинок подвержены депрессиям.
В семейных отношениях чаще всего встречаются именно брюнетки. Почему- то мужчины чаще для надежного семейного тыла склонны выбирать девушек и женщин с темными волосами.
Седина у брюнеток проявляется гораздо позже.
Натуральные и абсолютные брюнетки часто являются обладательницами карих глаз.
Как отмечают?
Особых традиций празднования среди брюнеток нет. Встречаются конкурсы и флэшмобы, но чаще темноволосые подружки просто собираются в компанию и весело отмечают свой день.
Популярностью пользуется этот праздник у магазинов и салонов красоты - часто обладательницам темных волос в этот день предоставляются хорошие скидки.