День брюнеток-2021: точная дата, традиции и история праздника
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День брюнеток-2021: точная дата, традиции и история праздника

9:20:475/27/2021Фото: pxhere
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В семейных отношениях чаще всего встречаются именно брюнетки. Почему- то мужчины чаще для надежного семейного тыла склонны выбирать девушек и женщин с темными волосами.

брюнетка, глаза
Большинство женщин - брюнетки

Ежегодно 28 мая отмечается День брюнеток - ровно за три дня до Дня блондинок. Считается, что это ответный праздник, поскольку светловолосые представительницы прекрасного пола стали отмечать свой праздник раньше.

Женщинам с темными волосами присущи такие черты характера, как притягательность, некая доля особого магического шарма, обаяние, чувство юмора, ум и элегантность.

Большинство женщин, живущих на Земле имеют темные оттенки волос. А в Ирландии, где преимущественно живут рыжие люди, жителей с темными волосами называют черными ирландцами.

Научно доказанный факт, что темные волосы более тонкие чем светлые. Но шевелюра у брюнеток всегда выглядит более пышной и привлекательной.

Из-за рассудительности и рационального подхода к жизни, мужчины относятся к брюнеткам более серьезно.

Брюнетки очень ранимы, но умело умеют маскировать свои эмоции. Поэтому могут добиваться высоких постов. Они чаще блондинок подвержены депрессиям.

В семейных отношениях чаще всего встречаются именно брюнетки. Почему- то мужчины чаще для надежного семейного тыла склонны выбирать девушек и женщин с темными волосами.

Седина у брюнеток проявляется гораздо позже.

Натуральные и абсолютные брюнетки часто являются обладательницами карих глаз.

Как отмечают?

Особых традиций празднования среди брюнеток нет. Встречаются конкурсы и флэшмобы, но чаще темноволосые подружки просто собираются в компанию и весело отмечают свой день.

Популярностью пользуется этот праздник у магазинов и салонов красоты - часто обладательницам темных волос в этот день предоставляются хорошие скидки.

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традициипраздникиДень брюнетокдата празднования
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