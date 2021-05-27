Детей Павла Дурова впервые включили в список Forbes как самых состоятельных наследников
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Детей Павла Дурова впервые включили в список Forbes как самых состоятельных наследников

8:24:425/27/2021Фото: Flickr
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Они могут стать владельцами части наследства состоятельного отца, основателя «ВКонтакте» и Telegram, которое оценивается в $17,2 млрд - по $8,6 млрд на каждого.

В Forbes посчитали состояние наследников Павла Дурова

У основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова есть двое детей. На сегодняшний день они могут стать наследниками, обладающими состоянием по $8,6  млрд, как посчитал Forbes .

В рейтинг богатейших наследников, который периодически составляет Forbes, впервые вошли сын и дочь Павла Дурова. По информации на 15 апреля 2021 года они могут стать владельцами части наследства состоятельного отца, которое оценивается в $17,2 млрд - по $8,6 млрд на каждого.

Дети основателя «Вконтакте» и «Telegram» родились в 2009 и 2010 годах. Информация о них тщательно скрывается родителями, известно имя сына — Михаил, бывшая супруга Павла — Дарья Бондаренко живет в Барселоне.

Состояние Дурова позволило его детям сразу занять 6 место в рейтинге Forbes. На первом остается Юсуф Аликперов (сын владельца «Лукойла»), далее следуют наследники Леонида Михельсона ("Новатек") и сын Искандера Махмудова - Джахангир, работающий в компании отца (УГМК).

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