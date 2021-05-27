Нужно ли носить маски привитым от коронавируса, ответили в центре им. Гамалеи
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Нужно ли носить маски привитым от коронавируса, ответили в центре им. Гамалеи

9:23:295/27/2021Фото: Pixabay
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После проведения исследований допускается отказ от ношения масок для привитых граждан, так как они больше не переносят инфекцию.

Для получивших два компонента прививки от коронавируса вероятно отменят обязательное ношение масок
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Необходимость ношения индивидуальных средств защиты должна быть внимательно изучена в связи с информацией о том, что вакцинированные коронавирусом при заражении не выделяют вирус. Об этом сказал глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Недавно Гущин говорил, что вакцинированные двумя компонентами прививки «Спутник V» граждане не будут являться источником заражения для других, так как не выделяют вирус при заражении COVID-19. А значит, им не нужно носить защитные маски.

"По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить", - сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".

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маскикоронавирус
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