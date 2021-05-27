Тракторист завалил опилками 7-летнюю девочку: Ребенок погиб
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тракторист завалил опилками 7-летнюю девочку: Ребенок погиб

10:01:445/27/2021Фото: Как обезопасить детей от подобных случайностей?
0

Трагедия на ферме Кировской области, где погиб ребенок, произошла от неисполнения правил безопасности механизатором. Девочка задохнулась.

Ребенок погиб на ферме по дороге к родителям

В Кировской области в марте 2021 года произошла трагедия. 7-летняя девочка была засыпана опилками и погибла от удушья. В мае материалы уголовного дела поступили в суд.

В гибели ребенка виноват тракторист, не осмотревший территорию где производились работы по сгребанию опилок, в результате под его отвал попала девочка, которая и была завалена.

Родители ребенка работали на ферме в слободе Талица Фаленского района, именно к ним и направлялся ребенок.

Следственные органы СК РФ по Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения работы. Мужчина признал свою вину, дело передано в суд, сообщили 27 мая в региональном Следственном комитете.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гибель девочкисмерть под опилками
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На День пограничника открытки от дизайнера и мужественные поздравления для самых смелых на 28 мая
    9:51:36 5/27/2021
    На День пограничника открытки от дизайнера и мужественные поздравления для самых смелых на 28 мая
    Уровень доверия к Путину среди россиян резко вырос, а к Навальному - существенно упал
    9:43:57 5/27/2021
    Уровень доверия к Путину среди россиян резко вырос, а к Навальному - существенно упал
    Нужно ли носить маски привитым от коронавируса, ответили в центре им. Гамалеи
    9:23:29 5/27/2021
    Нужно ли носить маски привитым от коронавируса, ответили в центре им. Гамалеи
    День брюнеток-2021: точная дата, традиции и история праздника
    9:20:47 5/27/2021
    День брюнеток-2021: точная дата, традиции и история праздника
    Рейс из Парижа в Москву отменили из-за запрета летать над Белоруссией: Что ответил Кремль
    8:49:29 5/27/2021
    Рейс из Парижа в Москву отменили из-за запрета летать над Белоруссией: Что ответил Кремль
    Детей Павла Дурова впервые включили в список Forbes как самых состоятельных наследников
    8:24:42 5/27/2021
    Детей Павла Дурова впервые включили в список Forbes как самых состоятельных наследников
    Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день
    8:20:21 5/27/2021
    Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день
    Обвиненным в смерти новорожденного врачам суд отменил оправдательный приговор
    8:12:48 5/27/2021
    Обвиненным в смерти новорожденного врачам суд отменил оправдательный приговор
    БердскГде откроются пришкольные площадки с 1 июня 2021 года: Комиссия дала добро
    7:41:25 5/27/2021
    Где откроются пришкольные площадки с 1 июня 2021 года: Комиссия дала добро
    10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник
    7:20:20 5/27/2021
    10 июня - Вознесение Господне-2021: является ли этот день поминальным и кого поминают в этот великий двунадесятый церковный праздник