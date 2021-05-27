Тракторист завалил опилками 7-летнюю девочку: Ребенок погиб

В Кировской области в марте 2021 года произошла трагедия. 7-летняя девочка была засыпана опилками и погибла от удушья. В мае материалы уголовного дела поступили в суд.
В гибели ребенка виноват тракторист, не осмотревший территорию где производились работы по сгребанию опилок, в результате под его отвал попала девочка, которая и была завалена.
Родители ребенка работали на ферме в слободе Талица Фаленского района, именно к ним и направлялся ребенок.
Следственные органы СК РФ по Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения работы. Мужчина признал свою вину, дело передано в суд, сообщили 27 мая в региональном Следственном комитете.