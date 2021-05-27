Что делать с бутылками, в которых была святая вода?

Многие прихожане, посещая храм, набирают с собой святую воду. Ее принято по мере надобности использовать дома. Добавляют ее понемногу в воду для купания малышей, для умывания, в питье и в еду при болезнях. Для окропления жилища и для многих дел, которые разрешает православная церковь.
Набирать святую воду рекомендуется в небольших количествах, потому что ее не используют цельной - ее добавляют понемногу в простую воду и вся вода становится святой. Грубо говоря - святую воду можно использовать как концентрат.
Набирают воду в различные емкости. У кого-то это стеклянная банка или бутылка, у кого-то пластиковая. Кто-то приобретает воду в бутылках с религиозной символикой.
Понятное дело, что потом просто выбрасывать в мусорное ведро тару от святой воды не поднимается рука.
Священники рассказывают, что методы утилизации могут быть разными. Если вы пользуетесь обычной стеклянной тарой, то после использования ее можно сполоснуть и высушить, далее пользоваться как обычно.
Если вы купили бутылку с водой в храме с религиозной символикой, то ее можно после использования либо использовать повторно для набора святой воды, либо закопать в землю, либо принести на утилизацию в храм. Выбрасывать такую емкость с символикой в мусорное ведро нельзя. В храмах подобные вещи сжигают в специальных печах.
Если вы набирали в простую пластиковую емкость, то если вы не планируете ее использовать снова для набора святой воды, ее можно ополоснуть, обязательно высушить, чтобы не осталось капель воды, а затем можно выбросить в мусор.