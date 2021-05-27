Сильнейшие магнитные бури июня 2020 года: даты бурь и как не допустить плохого самочувствия метеопатам
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Сильнейшие магнитные бури июня 2020 года: даты бурь и как не допустить плохого самочувствия метеопатам

11:20:265/27/2021Фото: PxHere
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Магнитные бури провоцируют у человека обострение его хронических заболеваний, а также вызывают спазмы капилляров, отчего может возникнуть кислородное голодание.

солнце
В июне пока ожидается три магнитных бури

Довольно непредсказуемы пока что прогнозы от ученых относительно магнитных бурь. Дело в том, что во второй половине мая было много солнечных вспышек, которые были зарегистрированы приборами уже по факту их свершения. такие вспышки заранее прогнозировать нельзя.

Ожидается, что волна магнитных бурь накроет первую половину июня, но точных прогнозов пока нет.

Предварительно есть расписание на 3 магнитных бури в июне.

Первая магнитная буря будет 10-11 июня, вторая 13-14 июня. Мощность их ожидается на среднем уровне - около 4 баллов. Но 16 числа будет магнитная буря мощностью 5 баллов, что уже будет довольно ощутимо даже для здорового человека.

Магнитные бури провоцируют у человека обострение его хронических заболеваний, а также вызывают спазмы капилляров, отчего может возникнуть кислородное голодание.

Часто первыми начинают болеть голова и сердце, скачет артериальное давление, могут болеть и крутить суставы. Часто метеозависимые становятся раздражительными, нервозными, у них часто появляется бессонница или сонливость.

Рекомендации медиков, которые многим кажутся бесполезными, при их систематическом выполнении способны существенно облегчить течение метеозависимости.

К ним относится:


  • отказ от кофе и алкоголя
  • отказ от вредных привычек
  • правильное питание без фастфуда и тяжелой жирной пищи
  • регулярные пешие прогулки
  • проветривание комнаты перед сном
  • контрастный душ по утрам
  • нормальный режим сна, включающий 8 часов отдыха
  • минимизация стрессовых ситуаций

Кроме того, если вам выписаны препараты для постоянного приема - не пропускайте прием талеток и постоянно следите за уровнем вашего давления.

Берегите себя и будьте здоровы!

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магнитные буриметеозависимостьпрогноз на месяц
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