Уровень доверия к Путину среди россиян резко вырос, а к Навальному - существенно упал

Уровень доверия россиян к осужденному оппозиционеру Алексею Навальному за последние 4 месяца снизился в 2,5 раза. Если в январе 2021 года о доверии Навальному заявляли 5% респондентов, то в мае их оказалось только 2%. По данным опроса «Левада-Центра» (признан иноагентом), уровень доверия вернулся к прошлогодним июльским показателям. Как отмечают исследователи, колебания находятся в пределах статистической погрешности.
Одновременно уровень доверия президенту России Владимиру Путину с начала года, напротив, увеличился с 29% до 33%. По данным аналитиков, с января по май россияне стали больше доверять министру обороны Сергею Шойгу (рост с 8% до 12%), главе МИДа Сергею Лаврову (рост с 7% до 10%).
Однако все меньше людей заявляют о доверии председателю российского правительства Михаилу Мишустину — в январе таких было 12%, в мае — 11%.
Вместе с тем увеличилось число россиян, которые вообще никому не доверяют, — с 21% до 23%.