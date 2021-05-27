Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия-За правду" и займется вопросами экологии
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Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия-За правду" и займется вопросами экологии

10:29:045/27/2021
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Баллотироваться в Госдуму Сигал не может из-за второго, американского гражданства. Напомним, что российский паспорт он получил в ноябре 2016 года.

Стивен Сигал и Владимир Путин

Уже 28 мая актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал станет членом партии "Справедливая Россия - За правду". Как сообщили в пресс-службе партии, в субботу состоится его официальное вступление в партию.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к СРЗП", - цитирует ТАСС представителя партии.

Сигал будет заниматься экологическими вопросами,  борьбой против загрязнения природы.

"Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии "Справедливая Россия-За Правду", - уточнили в пресс-службе.

Баллотироваться в Госдуму Сигал не может из-за второго, американского гражданства. Напомним, что российский паспорт он получил в ноябре 2016 года.

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