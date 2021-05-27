Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия-За правду" и займется вопросами экологии

Уже 28 мая актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал станет членом партии "Справедливая Россия - За правду". Как сообщили в пресс-службе партии, в субботу состоится его официальное вступление в партию.
"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к СРЗП", - цитирует ТАСС представителя партии.
Сигал будет заниматься экологическими вопросами, борьбой против загрязнения природы.
"Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии "Справедливая Россия-За Правду", - уточнили в пресс-службе.
Баллотироваться в Госдуму Сигал не может из-за второго, американского гражданства. Напомним, что российский паспорт он получил в ноябре 2016 года.