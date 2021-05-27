Налог на высокие зарплаты поднять до 45% предложили российские бизнесмены

Российский бизнес предложил резко поднять налог на высокие зарплаты, посчитав недостаточным введённый с 2021 года повышенный налог на доходы для богатых россиян.
Инициативу выдвинула Торгово-промышленная палата России. Российское бизнес-сообщество предложило повысить уровень налоговой нагрузки для наиболее высокооплачиваемых работников коммерческих компаний сразу до 45%. Вместе с тем в ТПП ратуют за обнуление отчислений с фонда оплаты труда для самых низкооплачиваемых работников.
Такое глава ТПП Сергей Катырин направил первому зампреду Центробанка Сергею Швецову. Как считает Катырин, для более справедливого распределения доходов нужно переходить от нынешнего формата налогообложения к полноценной прогрессивной шкале.
«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13 500 рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — написал глава ТПП.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 1 января 2021 года для россиян, доход которых превышает 5 млн рублей в год, налог на доходы физлиц (НДФЛ) вырос с 13% до 15%. Облагаться НДФЛ по ставке в 15% будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. Новые правила, по разным оценкам, коснулись от 200 000 до 700 000 граждан России.
Вырученные деньги идут в фонд помощи больным детям "Круг добра", созданный по инициативе президента Владимира Путина и который будет пополнять «налогом для богатых». По словам главы государства, сборы принесут в бюджет около 60 млрд рублей в год. Недавно премьер Михаил Мишустин заявил о перечислении второго транша в размере 10 млрд рублей в "Круг добра". Первый в такой же сумме ушел 12 февраля.