Во всех пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицейские наряды ради безопасности выпускников школ
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Во всех пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицейские наряды ради безопасности выпускников школ

11:19:125/27/2021Фото: Родительское Всероссийское Сопротивление
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После трагедии в казанской школе № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой 9 человек погибли, 20 получили ранения, во всех российских школах усилены меры безопасности.

Для школьников, сдающих ЕГЭ, будет обеспечена максимальная безопасность

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в каждом пункте, где выпускники сдают ЕГЭ, предусмотрено дежурство полицейских. Чиновник отметил, что ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность школ на период проведения экзаменов.

«В соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — рассказал Музаев.

Вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами дала поручения усилить меры безопасности в пунктах сдачи государственных экзаменов.

После трагедии в казанской школе № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой 9 человек погибли, 20 получили ранения, во всех российских школах усилены меры безопасности.

Для проведения ЕГЭ будет задействовано не меньше 300 тысяч человек. Сдают экзамены  724 тысячи выпускников, что на 11 тысяч больше, чем в 2020 году.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ЕГЭ начнутся для 11-классников 31 мая и завершатся в июле.

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