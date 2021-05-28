Когда сажать в мае и июне 2021: укроп, эстрагон, чабер, базилик, майоран

Укроп, эстрагон, чабрец, базилик и другие зеленые культуры, люди используют как ценные и полезные приправы к горячим блюдам и салатам. Они могут украсить и сделать в разы вкуснее любой готовый продукт. Поэтому так часто ни один огород не обходится без грядок с этими травянистыми растениями.
Чаще всего это, как правило, однолетние, холодостойкие растения, которые отлично растут при посеве глубокой осенью под снег.
Чтобы уже в начале лета получить готовые всходы, стоит посеять укроп или чабрец ранней весной, как только весь снег стает. Для посева этой зелени нужен участок, которые не освещается целый день солнцем. Полутень для зелени идеально подходит.
Участок для зелени перекапывают на глубину 20-25 см, можно удобрить перегноем. Разровнять и сделать бороздки глубиной 2-3 см.
Перед посевом семена желательно подержать во влажной ткани 2-3 дня, после чего просушить и посеять в увлажненные бороздки. Укроп можно досеивать в течение сезона не менее 3-4 раз с интервалом 15-20 дней.
Уход за такими растениями заключается в прополке междурядий, а также различными подкормками удобрениями. Например, жидким органическим удобрением “Гумат калия”.