Когда сажать в мае и июне 2021: капусту белокочанную, краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюссельскую

Капуста относится к двухлетней культуре. Ее кочан формируется до 2,5 месяца в зависимости от сорта. Вместе с картофелем, капуста занимает лидирующее место в рационе россиян. Овощ содержит в себе большой набор веществ, необходимых организму для его укрепления и устойчивости к заболеваниям.
Капусту выращивают на открытых, солнечных и ровных участках. В зависимости от сорта, капусту садят на протяжении всего сезона: белокочанную и савойскую лучше всего сеять — ранней весной, их урожай можно будет собирать в начале июля. А цветную или брокколи — можно посадить в конце августа, как среднеспелые сорта.
Стоит отметить, что капуста считается холодоустойчивой овощной культурой. Самая подходящая для нее температура, при которой идет нормальный рост: 15 – 18 градусов, при этом рассада может хорошо развиваться с температурой от 8 до 18 градусов.
Рассада капусты перед высадкой должна быть низкорослой и иметь несколько хорошо развитых листов. Также рассаду садят на расстоянии 30-35 см, срок ее высадки с 25 апреля до 10 мая.
Капуста считается очень влаголюбивой, поэтому для прорастания ее семян, необходимо постоянно поддерживать влажность почвы. После посадки растение нужно поливать каждые два-три дня в течение двух недель. Раннюю капусту поливают в начале июня, а позднюю в августе. В особо засушливый период, полив нужно увеличить в два раза.
МайМожно садить:
28, 29, 31 мая
ИюньУдачные дни
6, 7, 8, 14, 17, 18 июня
Подходящие дни
3, 4, 5, 21, 26, 27, 28 июня
Средние дни
10, 11, 16, 20, 22, 24, 30 июня
Неудачные дни
1, 9, 12, 13, 15, 29 июня
Самые неудачные дни
2, 19, 23, 25 июня