28 мая - День пограничника: красивые открытки и поздравления с любовью для СМС

Поздравляю погранцов —
Удальцов и молодцов.
Сил желаю и удачи,
Быть счастливей и богаче.
Выдержки, и процветания,
И границы удержания,
Бесконечного здоровья
Вместе с пламенной любовью.
Пограничникам желаю:
Жить с гармонией в душе,
Пусть друзья вас окружают,
Будет счастье в багаже!
Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Оставайтесь духом сильными,
И здоровыми всегда!
Пограничник — непростая служба:
Она опасностей, тревог полна.
Застава как рубеж, его ведь очень нужно
Держать подальше от шпиона и врага.
Разведчикам чужой страны не одолеть преграды,
А перебежчикам не сделать двух шагов.
Всегда на страже Родины они, где надо,
Отчизне долг несут, суровый и простой.
Крепости духа и таких же нервов!
Разных друзей вам — умных, очень верных!
Успехов в делах ваших неизменных!
Днем и ночью, в снег и в дождь,
И когда жара не в мочь,
Вы не хнычете, не спите,
А границу сторожите.
Защищать границу чутко —
Это, я скажу, не шутка.
Ведь не дремлет враг коварный,
Ищет путь неординарный.
С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Вы лишь лучшего достойны.
Источник: bipbap.ru, http://pozdravok.ru