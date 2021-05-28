28 мая - День пограничника: красивые открытки и поздравления с любовью для СМС
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28 мая - День пограничника: красивые открытки и поздравления с любовью для СМС

9:40:275/28/2021Фото: bipbap.ru
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8 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.

День пограничника

Поздравляю погранцов —
Удальцов и молодцов.
Сил желаю и удачи,
Быть счастливей и богаче.

Выдержки, и процветания,
И границы удержания,
Бесконечного здоровья
Вместе с пламенной любовью.

День пограничника

Пограничникам желаю:
Жить с гармонией в душе,
Пусть друзья вас окружают,
Будет счастье в багаже!

Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Оставайтесь духом сильными,
И здоровыми всегда!

День пограничника

Пограничник — непростая служба:
Она опасностей, тревог полна.
Застава как рубеж, его ведь очень нужно
Держать подальше от шпиона и врага.
Разведчикам чужой страны не одолеть преграды,
А перебежчикам не сделать двух шагов.
Всегда на страже Родины они, где надо,
Отчизне долг несут, суровый и простой.
Крепости духа и таких же нервов!
Разных друзей вам — умных, очень верных!
Успехов в делах ваших неизменных!

День пограничника

Днем и ночью, в снег и в дождь,
И когда жара не в мочь,
Вы не хнычете, не спите,
А границу сторожите.

Защищать границу чутко —
Это, я скажу, не шутка.
Ведь не дремлет враг коварный,
Ищет путь неординарный.

С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Вы лишь лучшего достойны.

День пограничника

Источник: bipbap.ru, http://pozdravok.ru

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