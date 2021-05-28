С Днем соседей 28 мая: смешные открытки и прикольные поздравления
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28.05
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С Днем соседей 28 мая: смешные открытки и прикольные поздравления

10:40:545/28/2021Фото: sunhome.ru
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В России День Соседей стали отмечать с 2006 года– сначала в одном из дворов Москвы, а затем и во многих городах.

День соседей

Поздравляем с Днем соседа и желаем дружно жить,
Помогать порой друг другу, улыбки всегда дарить,
В доме каждого соседа пусть поселиться уют,
Радость, счастье и здоровье за уютом вслед придут,
Прочь прогонят все проблемы, не оставят грусти, бед,
Соседям желаем мира, согласия и побед,
В здравии жить и богатстве, все желания исполнять,
В жизни трудностям легко всем стойко противостоять!

День соседей

С Днем соседей поздравляю!
Счастья, мира Вам желаю,
В доме радость пусть живет,
Уважение и комфорт.

Дней успешных и веселых
И ночей уютный, теплых,
Пусть сложится у Вас,
Будет ярким каждый час!

День соседей

Сегодня отмечаем день соседей —
Такой вот чудный и прекрасный день.
Соседям я желаю вдохновения,
Активных дней и отдыха ночей.

Пусть радостным окажется соседство,
Чтобы встречаться мило по утру.
И с ребятней делить охотно детство,
И спортом заниматься на ветру.

Желаю вам, соседи, много счастья
И рада я, что я живу средь вас.
Так будем вместе жизнью наслаждаться
И радоваться встречам каждый раз!

День соседей

Мы с соседями друзья,
С ними мы — одна семья:
Мы друг другу помогаем
И проблемы все решаем.

Всех соседей поздравляем,
Им здоровья мы желаем.
Чтоб уютно было жить,
Будем продолжать дружить!

День соседей

Источник: sunhome.ru, pozdravok.ru

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