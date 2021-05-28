С Днем брюнеток 28 мая: магические открытки и трогательные поздравления
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С Днем брюнеток 28 мая: магические открытки и трогательные поздравления

8:40:565/28/2021Фото: pixabay
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Сегодня, 28 мая, отмечается День брюнеток – неофициальный праздник всех темноволосых женщин.

День брюнеток

Известно — умные брюнетки,
Они красивы, как конфетки,
Всех интеллектом удивляют,
Красой своею восхищают.

И ты — одна из них, конечно!
Так будь счастливой и успешной,
Живи, как бабочка, порхая!
С Деньком брюнеток, дорогая!

День брюнеток

День брюнеток — лучший праздник —
Всей планетой мы отметим.
Дорогие, поздравляю,
Кто гордится этим цветом!

Пусть брюнеток всего мира
Ждет удача и успех:
Миллион, авто, квартира —
Обязательны для всех.

Пусть любимые мужчины
На руках брюнеток носят,
Пусть не слезы, не морщины
Красоте вред не наносят!

День брюнеток

Темнота волос так манит,
Есть в ней роковая страсть.
Ты — брюнетка, это значит
Жизнь злодейка удалась.

Жгучий цвет прекрасных кудрей
Сводит пусть мужчин с ума,
Я желаю, чтоб в восторге
От себя была сама.

Никогда пусть не наскучит
Вороная прядь тебе,
Цвет волос пусть силу дарит
И успехи по судьбе.

День брюнеток

Поздравляю с Днем брюнеток!
Ты, девчонка, хороша.
Губы слаще всех конфеток,
И открытая душа.

Постарайся быть счастливой
В этот праздничный денек.
Оставайся самой милой,
Принимая поздравок!

День брюнеток

Источник: 100cards.ru

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