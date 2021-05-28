С Днем брюнеток 28 мая: магические открытки и трогательные поздравления

Известно — умные брюнетки,
Они красивы, как конфетки,
Всех интеллектом удивляют,
Красой своею восхищают.
И ты — одна из них, конечно!
Так будь счастливой и успешной,
Живи, как бабочка, порхая!
С Деньком брюнеток, дорогая!
День брюнеток — лучший праздник —
Всей планетой мы отметим.
Дорогие, поздравляю,
Кто гордится этим цветом!
Пусть брюнеток всего мира
Ждет удача и успех:
Миллион, авто, квартира —
Обязательны для всех.
Пусть любимые мужчины
На руках брюнеток носят,
Пусть не слезы, не морщины
Красоте вред не наносят!
Темнота волос так манит,
Есть в ней роковая страсть.
Ты — брюнетка, это значит
Жизнь злодейка удалась.
Жгучий цвет прекрасных кудрей
Сводит пусть мужчин с ума,
Я желаю, чтоб в восторге
От себя была сама.
Никогда пусть не наскучит
Вороная прядь тебе,
Цвет волос пусть силу дарит
И успехи по судьбе.
Поздравляю с Днем брюнеток!
Ты, девчонка, хороша.
Губы слаще всех конфеток,
И открытая душа.
Постарайся быть счастливой
В этот праздничный денек.
Оставайся самой милой,
Принимая поздравок!
Источник: 100cards.ru