Столото в 444 тираже "Жилищной лотереи" 30 мая 2021 разыграет 10 квартир у моря и 800 млн рублей

В ближайшем тираже «Жилищной лотереи» состоится финал серии морских тиражей. Это ваш последний шанс побороться в мае за 10 квартир у моря, суперприз 800 миллионов и множество денежных призов.
Удача любит решительных — действуйте!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 29 мая.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 30 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 900 000 ₽
В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.