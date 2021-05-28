С Днём военного автомобилиста! Дизайнерские открытки на 29 мая и поздравления для самых быстрых
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С Днём военного автомобилиста! Дизайнерские открытки на 29 мая и поздравления для самых быстрых

6:20:015/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День военного автомобилиста — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала автомобильных войск РФ.

День военного автомобилиста

Через горы, через расстояния,
Мчится наш водитель далеко,
Проходя в дороге испытания,
Часто так бывает не легко.
Но военных дух ему поддержка,
И автомобиль, Как лучший друг,
С днем военного автомобилиста,
Поздравляю всех товарищей вокруг.

День военного автомобилиста

В твоих руках, авто как зверь,
И не было пока потерь.
Военный знает, как рулить,
Авто как следует водить.
Великий праздник именной,
Сегодня отмечаем твой,
С праздником военный,
Красивый, здоровенный,
Как водитель - ты рули,
Как военный – Родине служи.

День военного автомобилиста

С днем военного автомобилиста,
Хочется поздравить тех людей,
Кто с душою – верной, чистой,
Отдал долг Родине своей.
Не болейте, горя не встречайте,
Проезжайте мимо жизненных тревог,
Только счастье, радость знайте,
Мчась по колеям жизненных дорог.

День военного автомобилиста

Вдвойне заслуживает уважения,
Военный автомобилист,
Я приготовил поздравления,
Хотя и вовсе не речист.
Ваш праздник господа великий,
Здоровья вам, желаю я,
Пусть положительных эмоций,
Доставят поздравления.
Запомнится ваш праздник людям,
Военным, все кричат – «УРА»,
Ведь радость, что такие люди служат,
Мужская сила в армии жива.

День военного автомобилиста

Источник: pozdravik.ru

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