Из-за Сталинградской битвы все учебники России пройдут проверку
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Из-за Сталинградской битвы все учебники России пройдут проверку

9:16:135/28/2021Фото: Pixabay
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С 1 сентября 2023 года вступят в силу изменения по использованию учебного материала. Закон подписан президентом страны Владимиром Путиным и предполагает плавный переход до 2025 года.

Учебники для колледжей будут проверяться комиссией и проходить экспертизу

В России для учебы в колледжах будут использоваться только те учебники, которые прошли экспертизу и были рекомендованы к применению. С 1 сентября 2023 года вступят в силу изменения по использованию учебного материала. Закон подписан президентом страны Владимиром Путиным и предполагает плавный переход до 2025 года.

Ранее Министерством просвещения РФ были проанализированы использовавшиеся в колледжах учебники истории с целью выявления тех, в которых содержатся минимальные сведения о Великой отечественной войне. В Послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал об учебнике истории в котором не было упоминания о Сталинградской битве, после этого в Министерстве просвещения была проведена работа по выявлению книг, в которых сокращена тема о войне. Раньше в колледжах не действовали такие требования к учебникам, как в школах.

«Сегодня у нас более половины ребят, выбирая свою образовательную траекторию, после 9-го класса идут в колледжи. Этому есть все предпосылки: развитая инфраструктура, передовое оборудование, чёткое понимание своей дальнейшей востребованности на рынке труда. Но вместе с навыками рабочих профессий колледжи должны давать знания и в части общих предметов, и к вопросу качества учебной литературы здесь нужно подходить точно так же требовательно, как это выстроено в школах,» – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Изменения в законе не позволят попадать на парты студентов колледжей учебникам, годами не переиздававшимся. Также теперь будет более гибкая система уровня образования для каждой отдельной специальности и профессии, пишет Министерство просвещения РФ.

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