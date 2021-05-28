Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 мая 2021 в России и мире

• День сварщика
• День пограничника
• День рождения майонеза
• День брюнеток
• День менструальной гигиены (Menstrual Hygiene Day)
• Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)
• День лепестковой вьюги
• Европейский день соседей (European Neighbours Day)
• День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
• День памяти преподобного Пахомия Великого
• День «Международной амнистии» (Amnesty International Day)
• День специалиста по поисковой оптимизации (День русского SEO)
• Всемирный день красного волка (World Dhole Day)
• День пофигиста
• День памяти святителя Исаии Ростовского
• День гамбургера (National Hamburger Day) - США
• День грудинки (National Brisket Day) - США
• День автопутешествия (National Road Trip Day) - США
• День кулера (National Cooler Day) - США
• Фестиваль пиццы (Napoli Pizza Village) - Италия
• День республики - Азербайджан
• День «Не поджарься» (Don`t Fry Day) - США
• День безопасной дороги в школу (Walk Safely to School Day) - Австралия
• День первой республики - Армения
• День осведомлённости о жаре (National Heat Awareness Day) - США
• День Бермудских островов (Bermuda Day) - Бермуды
• День американского журавля (Whooping Crane Day) - США
• День вооружённых сил - Хорватия
• День республики - Непал
• День «Оденьте парик» (National Wig Out Day) - США
• День национального флага - Филиппины
• День заглавного трека (National Title Track Day) - США
• День падения военного режима (Derg Downfall Day) - Эфиопия
• День величия (Youm-e-Takbir) - Пакистан
• Именины у Дмитрия, Пахомия, Макара
• Пахом Бокогрей (Пахом овёс пускает в рост)
Важные события
1756 получен рецепт приготовления популярного соуса - майонеза.
1812 М. И. Кутузов заключил Бухарестский мир с турками, по которому Россия получила Бессарабию и устье Дуная, а также освободила южные войска для предстоящей кампании против Наполеона. Закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.
1820 Пушкин прибыл в Екатеринослав.
1831 в Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей (в 1861 году был переведён в Москву).
1918 принят Декрет Совнаркома об учреждении пограничной охраны РСФСР.
1919 в РСФСР созданы войска внутренней охраны республики (ВОХР).
1921 X конференция РКП(б) приняла курс на «Новую экономическую политику» (НЭП).
1928 из Италии в Москву вернулся Максим Горький.
1958 постановление Совета Министров СССР о создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
1985 футбольная команда «Динамо» (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.
1987 на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолёт Матиаса Руста.
2000 в Москве открылся Международный фестиваль каскадёров «Прометей».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend