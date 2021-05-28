Какой сегодня церковный праздник 28 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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28.05
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Какой сегодня церковный праздник 28 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:135/28/2021Фото: pxhere
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Запрещалось сегодня что-либо садить в огороде и сеять пшеницу после обеда.

церковь
Сегодня разрешается есть рыбу

Православные праздники 28 мая

Преподобного Пахомия Великого
Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
Преподобных Евфросина и ученика его,Серапиона, Псковских

Народные праздники


Пахом Теплый

В этот народный праздник чтут память преподобного Пахомия Великого, Египедского, Фавиадского.

В этот день принято сеять пшеницу. От посева других культур рекомендуют воздержаться, так как они не дадут всходов.

Работать на земле в полдень не принято.

Насыщенно-красное небо на заре предвещает жаркое лето с частыми пожарами.

Приметы


  • Если в этот день тепло, всё лето будет тёплым.
  • Можжевельник зацвел – ячмень сеять можно.
  • Дымок от костра клубится и лезет в глаза – день будет влажным.
  • Коли на Пахома восход солнца багряный – будет грозное пожарное лето.
  • Если летит много паутины – лето обещает быть жарким.

Источник: my-calend

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