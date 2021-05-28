Какой сегодня церковный праздник 28 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 28 маяПреподобного Пахомия Великого
Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
Преподобных Евфросина и ученика его,Серапиона, Псковских
Народные праздники
Пахом Теплый
В этот народный праздник чтут память преподобного Пахомия Великого, Египедского, Фавиадского.
В этот день принято сеять пшеницу. От посева других культур рекомендуют воздержаться, так как они не дадут всходов.
Работать на земле в полдень не принято.
Насыщенно-красное небо на заре предвещает жаркое лето с частыми пожарами.
Приметы
- Если в этот день тепло, всё лето будет тёплым.
- Можжевельник зацвел – ячмень сеять можно.
- Дымок от костра клубится и лезет в глаза – день будет влажным.
- Коли на Пахома восход солнца багряный – будет грозное пожарное лето.
- Если летит много паутины – лето обещает быть жарким.
Источник: my-calend