NASA показал удивительный космический "гобелен"№ Млечного пути
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NASA показал удивительный космический "гобелен"№ Млечного пути

9:07:235/28/2021Фото: nasa.gov
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Рисунок получился благодаря соединению нитей перегретого газа и магнитных полей.

НАСА опубликовало новый захватывающий снимок из космоса

НАСА порадовало поклонников космоса новой захватывающей фотографией. На этот раз специалисты управления запечатлели галактику Млечный путь — там из-за перегретого газа, который соединяется с магнитными полями, получился потрясающий рисунок. Чем-то напоминающий полотно гобелена. Фотографию этого космического шедевра удалось получить с помощью рентгеновской обсерватории НАСА, а а также радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

Одна нить на изображении самая интересная - в ней переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она идет перпендикулярно плоскости Галактики и ее длина - целых 20 световых лет, а вот ширина — всего одна сотая часть от этой цифры.

Изучение подобных полотен дает ученым больше информации  о галактических космических погодных явлениях. Также с помощью этой фотографии можно увидеть огромные шлейфы горячего газа которые простираются на 700 световых лет.

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NASAкосмос. снимок космоса
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