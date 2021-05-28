NASA показал удивительный космический "гобелен"№ Млечного пути

НАСА порадовало поклонников космоса новой захватывающей фотографией. На этот раз специалисты управления запечатлели галактику Млечный путь — там из-за перегретого газа, который соединяется с магнитными полями, получился потрясающий рисунок. Чем-то напоминающий полотно гобелена. Фотографию этого космического шедевра удалось получить с помощью рентгеновской обсерватории НАСА, а а также радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.
Одна нить на изображении самая интересная - в ней переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она идет перпендикулярно плоскости Галактики и ее длина - целых 20 световых лет, а вот ширина — всего одна сотая часть от этой цифры.
Изучение подобных полотен дает ученым больше информации о галактических космических погодных явлениях. Также с помощью этой фотографии можно увидеть огромные шлейфы горячего газа которые простираются на 700 световых лет.