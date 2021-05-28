Блогер извинился за "шайтана" перед Кадыровым и удалил свой профиль в Tik Tok
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Блогер извинился за "шайтана" перед Кадыровым и удалил свой профиль в Tik Tok

9:20:515/28/2021Фото: Вконтакте
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Мужчина пояснил, что много выпил на голодный желудок, но не рассказал что стало причиной такого высказывания.

Рамзану Кадырову принес извинения блогер, оскорбивший его
Накануне стало известно, что блогер, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном» извинился перед ним и удалили свой аккаунт. Напомним, некоторое время назад пользователь под ником Андрей Бушмелев в сети Тик Ток записал видео, в котором он называет Кадырова "шайтаном" и "предателем своего отца ради власти". В своем извинительном видео он предупреждает всех молодых людей, что не стоит оскорблять главу Чечни. Сейчас аккаунт блогера удален, но видео с извинениями можно найти в интернете в свободном доступе.
Также Бушмелев прокомментировал в своем видео, почему он так поступил. По его словам, он принял алкоголь на голодный желудок, а на такие жесткеи высказывания «были причины». Но конкретно он не пояснил, чем его так задел Рамзан Кадыров.
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глава ЧечниРамзан Кадыровоскорбили кадырова
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