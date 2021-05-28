Накануне стало известно, что блогер, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном» извинился перед ним и удалили свой аккаунт. Напомним, некоторое время назад пользователь под ником Андрей Бушмелев в сети Тик Ток записал видео, в котором он называет Кадырова "шайтаном" и "предателем своего отца ради власти". В своем извинительном видео он предупреждает всех молодых людей, что не стоит оскорблять главу Чечни. Сейчас аккаунт блогера удален, но видео с извинениями можно найти в интернете в свободном доступе.Также Бушмелев прокомментировал в своем видео, почему он так поступил. По его словам, он принял алкоголь на голодный желудок, а на такие жесткеи высказывания «были причины». Но конкретно он не пояснил, чем его так задел Рамзан Кадыров.
Блогер извинился за "шайтана" перед Кадыровым и удалил свой профиль в Tik Tok
9:20:515/28/2021
Мужчина пояснил, что много выпил на голодный желудок, но не рассказал что стало причиной такого высказывания.
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